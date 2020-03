Co z nową, siódmą edycją "Rolnik szuka żony"? Znamy decyzję TVP! 

Kiedy Telewizyjna Jedynka wyemituje zerowy odcinek 7. edycji programu "Rolnik szuka żony"? Do tej pory, przed każdą nową edycją show, właśnie w Wielkanoc mogliśmy zobaczyć wizytówki bohaterów, którzy szukają wielkiej miłości. Czy w tym roku również tak będzie? Przez epidemię koronawirusa wiele programów zostało zawieszonych, a ramówki stacji cały czas ulegają zmianie. Czy w związku z tym, w Święta Wielkanocne TVP wyemituje premierową odsłonę "Rolnik szuka żony"? Wiemy!

Co z 7. edycją "Rolnik szuka żony"? Jak udało się nam dowiedzieć prace nad Wielkanocnym odcinkiem hitowego programu TVP właśnie dobiegają końca! Okazuje się, że premiera najnowszej odsłony "Rolnika" zapowiedziana jest na niedzielę 12 kwietnia. Specjalny odcinek, w którym poznamy bohaterów 7. edycji zostanie wyemitowany o godzinie 21:15.

Już jesienią rusza kolejna edycja programu „Rolnik szuka żony”. Po raz siódmy miliony Polaków będą mogły śledzić losy kilku odważnych rolników. Ich marzenia o miłości i starania by ją odnaleźć. To, jak poznają siebie samych. Nie zabraknie emocji, radosnych chwil, ale też trudnych momentów... Kto w niej będzie? Tego dowiemy się już w wielkanocną niedzielę. Tego dnia, w czasie zerowego odcinka 7. edycji programu, poznacie mieszkańców wsi (płci obojga) poszukujących swoich drugich połówek. Każde z nich opowie krótko o sobie, swoich planach, marzeniach i oczekiwaniach wobec drugiej osoby. Te osoby, które wzbudzą największe zainteresowania i otrzymają najwięcej listów zobaczymy w kolejnej odsłonie programu już jesienią- czytamy w informacji prasowej przesłanej do naszej redakcji.