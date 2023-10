Viki Gabor w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, jak wyglądają jej relacje z Roksaną Węgiel i czy denerwują ją porównania do koleżanki z show-biznesu! Choć Viki Gabor ma dopiero 13 lat to już należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Viki zadebiutowała w drugiej edycji programu "The Voice Kids" i dotarła do finału dziecięcego show. Już kilka miesięcy później młoda wokalistka wzięła udział w Eurowizji dla dzieci i wygrała międzynarodowy konkurs muzyczny. Viki Gabor często jest porownywana do Viki Gabor, której kariera również rozpoczęła się od występów w "The Voice Kids". Teraz Viki zdradziła nam, jak reaguje na takie porównania!

Posłuchajcie, co powiedziała nam Viki Gabor!

Viki Gabor zdradziła nam, jakie ma relacje z Roksaną Węgiel.