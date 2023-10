Przez prawie dekadę serial "Rodzinka.pl" dostarczył widzom ogromnej dawki humoru i wspaniałej zabawy. Jednak jak wiadomo nieoczekiwanie została podjęta decyzja o zakończeniu dalszej realizacji zdjęć do tej produkcji, co zasmuciło nie tylko fanów, ale także aktorów. Stacja TVP w oświadczeniu wyjaśniła, że po przeanalizowaniu wyników oglądalności okazało się, że widzowie chętniej wyszukują odcinków z poprzednich serii serialu i to był główny powód, dlaczego zdecydowano się na zdjęcie "Rodzinki.pl" z anteny.

Reklama

Zobacz także: Dlaczego "Rodzinka.pl" znika z TVP? Jest komentarz stacji!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Tomaszem Karolakiem na planie filmu "Szczęścia chodzą parami". Aktor wyjawił nam, czy tęskni za produkcją, z którą był związany przez 10 lat! Zdradził również jak wspomina ten czas, kiedy pracował na planie "Rodzinki.pl"!

Reklama

Tego wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!