Choć przygody, jakie przeżywała Edyta Górniak w show „My Way”, nie okazały się wielkim sukcesem TVN (śledziło je ok. 900 tys. widzów), to nie musi to oznaczać pożegnania z tym programem. Stacja rozważa teraz dwa scenariusze.

Reklama

Albo za kierownicą usiądą inne gwiazdy, albo będziemy dalej współpracować z Edytą w nowym formacie wymagającym od niej determinacji i odwagi – mówi Karolina Ekert, producent „My Way”.

Wiadomo, że Edyta bardzo lubi adrenalinę i ma ciekawą osobowość. Czy będzie to kurs nurkowania albo wspinaczki? Na razie nikt nam nie chce zdradzić nowego pomysłu na Górniak! Wiadomo tylko tyle, że negocjacje ze sponsorami programu trwają!

Są już plany na kolejny sezon telewizyjnych przygód Edyty. Nie mogę jednak zdradzić szczegółów! – mówi asystent gwiazdy Marcin Wieczorek.

Reklama

Wiadomo natomiast, że swoją gotowość do odbycia kursu na prawo jazdy na oczach widzów zgłosiły już: m.in. Dorota Szelągowska, Dorota Wellman i… Magda Gessler. A którą wy gwiazdę najchętniej zobaczylibyście na kursie jazdy? Niezależnie od tego, który scenariusz wybierze stacja TVN, szykują się wielkie emocje, ponieważ każda z wyżej wymienionych pań ma osobowość i temperament.

ONS