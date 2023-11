Gdy po maturze dziennikarze dopytywali ją, czy będzie zdawać do szkoły aktorskiej, Julia Wieniawa mówiła, że potrzebuje chwili wytchnienia i że zamierza odłożyć zdawanie na studia na później. Do zmiany decyzji namawiała ja wtedy mama ówczesnego chłopaka - Antka Królikowskiego. Czy teraz młoda gwiazda zdecyduje się przystąpić do egzaminów?

Na razie w moim życiu dzieje się tak dużo, że nie planuję kontynuowania nauki. Jadę za to na długie zasłużone wakacje" - zdradziła „Fleszowi” aktorka.

Faktycznie, Julka wyjechała, szukać słońca na wakacjach na Cape Verde. Niedawno młoda gwiazda wróciła z Bangkoku, gdzie grała razem z Piotrem Adamczykiem w nowym filmie Patryka Vegi „Small World”, poruszającym temat handlu dziećmi. Wieniawa skończyła również zdjęcia do nowych odcinków seriali: „Rodzinka.pl”, „Za marzenia” (dwa odcinki gościnnie) i „Zawsze warto” (emisja niedługo w Polsacie, jedna z głównych ról). Wystąpiła też w sztuce Teatru Telewizji, u boku m.in. Wojciecha Mecwaldowskiego i Piotra Roguckiego (tę rolę na ekranach TVP zobaczymy wkrótce"). W jej życiu dużo się teraz dzieje. Julka tak wiele nowych propozycji zawodowych, że trudno się jej dziwić, że nie ma czasu na przygotowania do egzaminów. Może za rok?

