Margaret szuka chłopaka! Wokalistka ma dość bycia singielką i dała nam to do zrozumienia podczas wywiadu. Opowiadała o swoim tegorocznym występie na Polsat SuperHit Festiwal 2018 i wtrąciła, że jej dziwaczne sceniczne stylizacje niesłusznie odstraszają od niej mężczyzn. Co jeszcze powiedziała? Zobacz całe wideo!

Margaret słynie z odważnych kreacji.

Czy znajdzie mężczyznę, który pokocha jej pokręcony styl?

