Kamil Lemieszewski swoją niebanalną osobowością zyskał sympatię widzów i ostatecznie to on wygrał drugą edycję "Big Brothera". W programie niejednokrotnie jego osoba wzbudzała kontrowersje i skrajne emocje wśród pozostałych mieszkańców domu Wielkiego Brata, dlatego też często dochodziło pomiędzy nimi do konfliktów. Wymiana zdań między Kamilem a Mateuszem z pewnością utkwiła w pamięci widzów. Mateusz podczas jednej z kłótni skierował pod adresem rodziców Kamila słowa, które mocno wzburzyły zwycięzcę programu.

Zobacz także: Kamil Lemieszewski - kim jest zwycięzca "Big Brother 2"? Ile ma lat? Czy ma dziewczynę?

Zapytaliśmy Kamila, czy po zakończeniu programu rozliczył się z Mateuszem. Czy panom udało się dojść do porozumienia? Czy zwycięzca "Big Brothera" wybaczył swojemu rywalowi? Sprawdźcie, co na ten temat powiedział Kamil Lemieszewski!

Kamil Lemieszewski od samego początku wywoływał wiele emocji zarówno wśród mieszkańców domu Wielkiego Brata, jak i wśród fanów programu

Mateusz w programie czasem nie przebierał w słowach...