Od jej rozstania z Aleksandrem Baronem minęły zaledwie dwa miesiące, ale mówi się, że Julia Wieniawa jest zakochana. Plotkuje się, że znów chodzi na randki. Czy rzeczywiście - jak podają niektóre portale - spotyka się z wokalistą Jeremim Sikorskim albo aktorem Nikodemem Rozbickim? To plotki! Wiemy za to, z kim wybiera się na zasłużone wakacje. Zobaczcie poniżej!

Reklama

Z kim Julia Wieniawa jedzie na wakacje?

Gwiazda ciągle jest singielką i nie myśli o związku. Marzy za to o wakacjach. I nic w tym dziwnego. Ostatni rok był dla niej niezwykle pracowity. Wieniawa zagrała w trzech filmach (w tym w „Small World” i „Jak poślubić milionera”), wystąpiła w Teatrze Telewizji i nagrała dubbing do dwóch bajek. Ciągle też gra w serialach: "Zawsze warto" w Polsacie oraz "Rodzinka.pl" w TVP. Pracuje od rana do nocy. Ale czas na przerwę! W połowie listopada Julia wyjeżdża na dłuższy, bo dwutygodniowy urlop do Azji. Z kim?

Julia jedzie sama, z grupą kobiet, których nie zna. Będzie medytować i ćwiczyć jogę. Chce odpocząć od pracy, a także od internetu – mówi „Fleszowi” Marta Wieniawa, mama i menedżerka gwiazdy.

Ciekawe, czym Julia zaskoczy nas po wakacjach :)

Instagram

Więcej o Julii Wieniawa (i nie tylko) przeczytacie w najnowszym numerze "Flesza". W kioskach już od 14 października!

Party.pl