Joanna Opozda i Antek Królikowski to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a to wiążę się z nieustanną obecnością paparazzi w ich życiu. Czy Joanna przyzwyczaiła się, że czasami podczas zwykłego wyjścia bywa śledzona? Czy krępuje ją to, a może czuje się swobodnie? Aktorka zdradziła nam, że w tej kwestii większe doświadczenie ma Antek... Posłuchajcie sami!

