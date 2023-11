1 z 5

Adam Bielecki po akcji ratunkowej na Nanga Parbat, w wyniku której udało się uratować życie Elisabeth Revol, stał się bohaterem. Coraz więcej mówi się o jego sukcesach, bohaterskiej postawie i miłości do gór. Jednak nie zawsze tak było. W 2013 roku Bielecki zdobył zimą szczyt Broad Peak, ale poza nim tylko Artur Małek zdołał zejść ze szczytu do bazy. Życie na Broad Peak stracili Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Ich bliscy często w wywiadach obwiniali Adama i Artura o to, że zaczęli szybko schodzić ze szczytu i zostawili kolegów, którzy mieli problemy po zdobyciu ośmiotysięcznika. Adam Bielecki jako pierwszy doszedł do czwartej bazy - choć rozmawiał przez radio z Kowalskim i namawiał go do zejścia niżej, sam nie był w stanie wrócić po niego. Wielu ekspertów podkreślało, że Kowalski i Berbeka opadli z sił po zdobyciu szczytu, a fakt, że ich dwóch szybszych kolegów zaczęło schodzić i zostawiło ich, mógł przyczynić się do tego, że psychicznie się załamali i nie byli w stanie zejść niżej.

Teraz po bohaterskiej akcji na Nanga Parbat, Adam Bielecki znów jest na językach wszystkich, ale tym razem jego postawa jest chwalona. Czy przez wszystkich? Co o całej akcji mówi Krzysztof Berbeka, syn Macieja Berbeki? Zobacz kolejny slajd!

