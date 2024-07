Reklama

Do wykonania makijażu użyto:

• Podkład Fixx Creme nr O3 Kett

• Primer Potion Eden Urban Decay

• Korektor Creamy Concealer Sand Bobbi Brown

• Puder Lexury Powder Banana Ben Nye

• Brwi kredka Artistry

• Ciemny brązowy cień Mocha Make Up Geek

• Jasny brązowy cień z paletki Oh So Special Sleek

• Brokat Steampunk Glamourdolleyes

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Średni brąz Swiss Chocolate MAC

• Tusz No End Intense Black Manhattan

• Rzęsy Oops, Naughty Me Velour Lashes

• Bronzer nr 01 Shiseido

• Szminka nr PK224 Shiseido i Genial Chanel