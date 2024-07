W tym sezonie brąz jest nieco pominięty, co nie znaczy, że nie jest modny. Kolor brązowy jest wymieniany jako jeden z najbardziej ulubionych kolorów wśród Polek, niestety wbrew pozorom kolor ten jest bardzo trudny do noszenia. Nie lubi towarzystwa kontrastujących kolorów i wymaga dobrych jakościowo materiałów.

Jest za to wyjątkowo wdzięczny w eksperymentach z fakturą. Szczególnie modnie będzie wyglądała czekoladowa skórzana spódnica lub spodnie zestawione z dzianinową bluzką w zbliżonym odcieniu.

Na pokazach czekolada przegryzła się z szarością w kolekcji Sportmaxa, lub przybrał barwę orzecha, która świetnie wygląda zestawiony z czernią.

Więcej o czekaladowych ubraniach przeczytasz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

