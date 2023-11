1 z 4

Kinga Rusin na początku musiała być zaniepokojona tym, że jej córka Iga Lis spotyka się z idolem młodych kobiet - z Taco Hemingwayem. Bożyszcze nastolatek ma w całej Polsce grono adoratorek, ale spośród nich wybrał tą jedyną - Igę! Już kilkukrotnie Rusin była podpytywana przez dziennikarzy, co sądzi o wybranku serca jej córki i czy słucha muzyki Taco. Rusin albo nie chciała zagłębiać się w te tematy, albo odpowiadała ogólnie, że "tak, słuchała muzyki Taco", ale do tej pory nie było dowodów na to, czy jest to prawda. Teraz to się zmieniło!

Kinga Rusin została przyłapana w centrum Warszawy na spacerze z Czarkiem Lisem. Kiedy otworzyła drzwi auta, naszym oczom ukazało się kilka płyt, które słucha Kinga! Czy wśród nich była płyta Taco? Sprawdźcie!