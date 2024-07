Nikt nie będzie zaprzeczał, że współczesna kobieta ma dużo na głowie. Praca większości z nich nie kończy się, gdy wychodzą z biura. W domu czeka jeszcze sprzątanie, gotowanie i rodzina, którą trzeba się zająć. Czy nowoczesne Polki zdają sobie sprawę z tego, że są niezwykle wartościowe?

W końcu trzeba było to sprawdzić! Do studia zaproszono kobiety oraz ich bliskich i spytano o to, jak wygląda ich codzienne życie. Dla wielu z nich były to kwestie, o których nigdy nie rozmawiali.

Przekonajcie się, co myślą o sobie kobiety, a jak postrzegają je inni.

UWAGA! Mogą być Wam potrzebne chusteczki!

www.zrobmycosdobrego.pl

Praca zawodowa, dom, każdy dzień kończący się dopiero po północy… Czy warto tak się poświęcać? Odpowiedź znajdziecie we wzruszającym wideo z eksperymentu.

Pamiętaj, To co dobre bez Ciebie się nie zrobi.

