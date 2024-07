Roland Mouret to francuski projektant mody, którego kreacje uwielbiają takie gwiazdy wielkiego formatu jak Rihanna, Victoria Beckham, Kelly Osbourne, czy Kim Kardashian. Co sezon jego kolekcje podziwiane są na paryskich wybiegach z zapartym tchem, dlatego też postanowiliśmy pomóc wam dość niskim kosztem w stworzeniu stylizacji rodem jego wiosennego pokazu.

Wybraliśmy niebieskie spodnie z Topshop za ok. 170 złotych oraz czarne koturny z DeeZee.pl, za ok. 129 złotych. Przy czym oryginalne Rolanda Moureta mają podeszwę z drewna i złotych wstawek i kosztują ok. 3 tysięcy złotych. Spodnie z pokazu to koszt podobnego rzędu.

Płaszcz znaleźliśmy w Mango za 399 złotych. Na oryginalny musielibyście wydać ok. 9 tysięcy złotych. Delikatnie transparentna koszula pochodzi z wiosennej kolekcji Dorothy Perkins i kosztuje ok. 125 złotych. Do tego cieniutki paseczek z ZARA za ok. 79 złotych, chociaż zwykła wstążka również doskonale się w tej roli sprawdzi.

Podoba się wam zestaw w stylu Rolanda Moureta?

