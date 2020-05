Olek pobił się z przestępcą, który trafił do jego celi

Olek dowiedział się, że Aneta zorganizowała im ślub! Para powiedziała sobie TAK Kamil odwiedził Olka w celi Olek pobił się z przestępcą, który trafił do jego celi

Co wydarzyło się po pierwszej rozprawie Olka (Maurycy Popiel)?

Co wydarzyło się po pierwszej rozprawie Olka (Maurycy Popiel)?

powiedziała, że Paweł to jej chłopak z którym zna się już od kilku lat

powiedziała, że Paweł to jej adwokat

Franka powiedziała, że Paweł to jej kuzyn

Franka powiedziała, że Paweł to jej kuzyn powiedziała, że Paweł to jej adwokat powiedziała, że Paweł to jej chłopak z którym zna się już od kilku lat

Mateusz (Krystian Domagała) po pierwszej wypłacie kupił Lilce (Monika Mielnicka) prezent. Co to było?

Mateusz (Krystian Domagała) po pierwszej wypłacie kupił Lilce (Monika Mielnicka) prezent. Co to było?

Kiedy Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) dowiedziała się, że zachorowała wręczyła Sonii (Barbara Wypych) cenną pamiątkę. Co takiego?

Kiedy Kisielowa (Małgorzata Różniatowska) dowiedziała się, że zachorowała wręczyła Sonii (Barbara Wypych) cenną pamiątkę. Co takiego?

Co zgubił policjant Rafał (Jakub Kucner)?

Co zgubił policjant Rafał (Jakub Kucner)?

Kto zadzwonił do policjanta z informacją, że ma jego zgubę?

Kto zadzwonił do policjanta z informacją, że ma jego zgubę?

to jego daleka rodzina

to pielęgniarka, która opublikowała w sieci ogłoszenie, że poszukuje pracy

to jego nowa sąsiadka

to jego nowa sąsiadka to pielęgniarka, która opublikowała w sieci ogłoszenie, że poszukuje pracy to jego daleka rodzina

Anka zadzwoniła do Budzyńskiego, żeby odebrał od niej obraz, który kupił razem z Magdą

Anka zadzwoniła do Budzyńskiego żeby ją ratował przed sąsiadem, który miał ją zaatakować

Anka zadzwoniła do Budzyńskiego żeby ją ratował przed sąsiadem, który miał ją zaatakować Anka powiedziała, że chce wyjechać z Polski i musi z nim po raz ostatni porozmawiać Anka zadzwoniła do Budzyńskiego, żeby odebrał od niej obraz, który kupił razem z Magdą

W jednym z ostatnich odcinków Budzyński (Krystian Wieczorek) pojechał do mieszkania Anki (Weronika Rosati). Dlaczego ją odwiedził?

W jednym z ostatnich odcinków Budzyński (Krystian Wieczorek) pojechał do mieszkania Anki (Weronika Rosati). Dlaczego ją odwiedził?

Między Kamilem i Andrzejem doszło do awantury. Kamil uderzył Budzyńskiego, który upadł i stracił przytomność!

do Andrzeja zadzwoniła Magda, ale jego telefon odebrała Anka!

Andrzej źle się poczuł i Anka wezwała karetkę do Andrzeja zadzwoniła Magda, ale jego telefon odebrała Anka! Między Kamilem i Andrzejem doszło do awantury. Kamil uderzył Budzyńskiego, który upadł i stracił przytomność!

Podczas wizyty Budzyńskiegu w mieszkaniu Anki pojawił się Kamil (Marcin Bosak). Co się stało później?

Podczas wizyty Budzyńskiegu w mieszkaniu Anki pojawił się Kamil (Marcin Bosak). Co się stało później?

Budzyński trafił do szpitala, a Magda poprosiła go, żeby coś jej obiecał... co?