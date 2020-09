Gotowi na nowy quiz z wiedzy o "M jak miłość"? Jeżeli tak, to spróbuj odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące ostatniego odcinka serialu TVP. Co wydarzyło się w ostatniej odsłonie uwielbianej przez widzów produkcji? Pamiętasz, jaką niespodziankę dla Olka przygotował Olewicz i komu Joasia powiedziała o ciąży? Jeżeli znasz odpowiedzi na te pytania, to spróbuj rozwiązać nasz quiz!

Rozpoczynamy!

