od sceny, jak matka Anety weszła do łazienki w której był Olek

od sceny, jak matka Anety weszła do łazienki w której był Olek od sceny w sypialni Izy i Marcina. Dzieci obudziły ich łóżku od sceny w której matka Anety namawia córkę, żeby wzbudziła zazdrość w Olku

Po co Iza przyszła do Anety do kliniki?