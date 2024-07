Amy Adams podczas tegorocznego rozdania nagród filmowych Critics’ Choice Movie Awards, wyglądała pięknie. Aktorka nominowana za najlepszą rolę w komedii, miała na sobie różową kreację Rolanda Moureta - model "Tinea".

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Amy Adams

Reklama

Amy Adams w długiej sukni z opadającymi ramionami i delikatnym paskiem w talii wyglądała bosko. Gwiazda swój look o zabarwieniu retro uzupełniła biżuterią projektu Neila Lane'a. Do tego delikatny, niemal niewidoczny makijaż i elegancka fryzura z podkręconymi końcówkami. Po prostu kochamy ten look!

Zobaczcie więcej gwiazd na czerwonym dywanie Critics’ Choice Movie Awards 2014: