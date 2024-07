Critics' Choice Movie Awards 2013 to przedsmak tego co czeka nas już niedługo podczas rozdań nagród Brit, Grammy, Złotych Globów, czy Oscarów. Jednak nie ujmując rangi wydarzeniu stwierdzamy, że czerwony dywan zawsze inspiruje. Czy są to makijaże, fryzury, czy stylizacje, zawsze można znaleźć coś, co podpowie nam jak się ubrać.

Tym razem zauważyliśmy, że kilka gwiazd wybrało granat. Odcień niebieskiego, który jest jednym z najwytworniejszych kolorów w palecie barw. W końcu czy jest coś bardziej klasycznego niż czerń lub połączenie bieli z granatem? I właśnie na to połączenie zdecydowała się Amy Adams. Aktorka nominowana do Oscara miała na sobie suknię projektu Vionnet, szpilki Jimmiego Choo oraz biżuterię od Stephena Webstera.

Na głęboki granat w najbardziej tradycyjnym odcieniu zdecydowała się laureatka Oscara Octavia Spencer. Aktorka znana przede wszystkim z filmu "Służące" miała na sobie projekt Tadashiego Shojiego. Granat urozmaicony błyskiem wybrała piękna Emmily Rossum. Aktoka z serialu "Shameless" miała na sobie długą suknię Caroliny Herrery.

A na granatowe wstawki w niebieskiej sukni zdecydowała się Amanda Seyfried. Jej sukienka Marios Schwab była super, ale widzieliśmy lepsze projekty.

Zobaczcie inne kreacje gwiazd na Critics' Choice Movie Awards 2013: