Kilka dni temu Cristiano Ronaldo po raz kolejny stał się bohaterem skandalu. Ostatnie dni na pewno nie były dla piłkarza łatwe, ponieważ po 9 latach wyszło na jaw, że zgwałcił analnie Kathryn Mayorgę. Broniąc się przed zarzutami, Cristiano Ronaldo zachował się obrzydliwe, twierdząc, że:

Ona się nie skarżyła, że byłem brutalny!

Jak się okazuje, ofiara piłkarza zgodziła się podpisać z nim ugodę w wysokości 375 tysięcy, a w zamian za to miała milczeć. Teraz jednak sprawa znów ujrzała światło dzienne i trafiła na wokandę. Ponoć Mayorga zdecydowała się walczyć o swoje prawa dzięki akcji #metoo oraz nowemu adwokatowi.

Cristiano Ronaldo wydał oficjalnie oświadczenie

Cristiano Ronaldo wciąż jednak nie przyznaje się do winy. Piłkarz wydał oficjalne oświadczenie na Twitterze, w którym zapewnia, że nie zgwałcił Kathryn Mayorgi. Podkreślił także, że gwałt jest odrażającą zbrodnią, która przeczy wszystkiemu, w co on wierzy.

Mocno zaprzeczam oskarżeniom przeciwko mnie. Gwałt jest odrażającą zbrodnią, która przeczy wszystkiemu, w co wierzę. Nie mam zamiaru brać udziału w spektaklu medialnym, stworzonym przez ludzi, którzy chcą się promować moim kosztem - napisał Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo podkreślił także, że ma czyste sumienie i w spokoju będzie czekać na wyniki śledztwa. Wierzycie mu?

Cristiano Ronaldo został oskarżony o gwałt

Instagram

Cristiano Ronaldo na co dzień wiedzie szczęśliwe życie rodzinne

