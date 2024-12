Córka Sylwii Bomby nagle trafiła do szpitala. Wiadomo, co się stało małej Tosi

W miniony weekend media obiegła niepokojąca informacja o tym, że kilkuletnia córka Sylwii Bomby trafiła do szpitala, a wizyta zakończyła się kilkoma szwami na nodze. Teraz gwiazda ujawniła, co się wydarzyło i jak doszło do niefortunnego wypadku. Trudno sobie to wyobrazić...