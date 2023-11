Rodzina Filipa Burkhardta przeżywa ostatnio dramatyczne chwile. 14 października polski piłkarz, obecnie grający w MKS Bytovia Bytów, zamieścił w internecie wzruszającą prośbę o modlitwę za zdrowie swojej córki, Latiki. Okazuje się, że dziewczynka jest poważnie chora i trafiła do szpitala z guzem mózgu.

To co czujemy jest nie do opisania???? Latika jest po operacji usunięcia guza mózgu, jest niesamowicie dzielna i silna???? stan jej zdrowia na obecna chwilę jest stabilny, czeka nas teraz oczekiwanie na wyniki histopatologiczne guza. Trzymajcie ✊ kciuki by nie było to złośliwe... Dziękujemy wszystkim za słowa wsparcia i wasze ???? w tym ciężkim dla nas czasie. Jesteście cudowni