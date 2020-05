Fabienne Wiśniewska zafundowała sobie na kwarantannie odważną metamorfozę! W takim wydaniu coraz bardziej przypomina swojego ojca Michała Wiśniewskiego. Nastolatka zdecydowała się na mocny kolor włosów oraz kolczyk w nosie. Zobaczcie efekty.

Fabienne Wiśniewska zafarbowała włosy i zafundowała sobie piercing

O dzieciach Michała Wiśniewskiego w ostatnim czasie jest bardzo głośnio. Vivienne Wiśniewska wydała swój pierwszy teledysk a niedługo później Etiennette wzięła udział w #hot16challenge2 prezentując swoje zdolności wokalne. Wykonanie nastolatki trafiło w gust odbiorców. Kto wie, może w przyszłości jeszcze nie raz usłyszymy jej muzyczne propozycje!

Dużo zmian również u najstarszej córki muzyka. Fabienne Wiśniewska postawiła na odważną metamorfozę. Nie ma śladu już po jej naturalnym kolorze włosów. Aktualnie zdecydowała się na włosy w odcieniu różu i fioletu. Ma również kolczyk w nosie. Czy zamiłowanie do piercingu odziedziczyła po swoim ojcu? A może to tylko chwilowy dodatek do wizerunku? Jak oceniacie jej nowy wizerunek?

Fabienne Wiśniewska zmieniła kolor włosów. Postawiła na odważny look oraz zdecydowała się na kolczyk w nosie.

Czy najstarsza córka Michała Wiśniewskiego jest do niego podobna?