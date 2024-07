Córka zmarłej dwa lata temu Anny Przybylskiej zadebiutowała jako modelka w kampanii reklamowej jednej z dużych polskich marek odzieżowych. Choć jej zdjęcia pojawiły się w Internecie już na początku września, dopiero po pewnym czasie ludzie rozpoznali w modelce Oliwię. „Piękna jak jej mama" - to najczęściej pojawiający się komentarz do sesji zdjęciowej Oliwii Bieniuk. Czyżby to początek kariery czternastolatki w modelingu?

Pomysł pojawił się spontanicznie, ktoś chciał sprawdzić, jak ona wypadnie przed obiektywem. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania i dlatego te zdjęcia trafiły do kampanii – mówi "Fleszowi" o kulisach sesji osoba z branży.

I dodaje, że dziewczyna ma szansę na karierę w modelingu. Niewykluczone, że pojawią się kolejne sesje z jej udziałem. Na razie jednak Oliwia musi się skupić na nauce. Jej tata, Jarosław Bieniuk, postawił warunek: będą kolejne sesje, jeśli będą dobre oceny w szkole.

Jarosław Bieniuk po śmierci żony Anny Przybylskiej sam wychowuje trójkę dzieci.

Oliwia Bieniuk ma 14 lat i wystąpiła w jesiennej kampanii kolekcji ubrań dla młodzieży.