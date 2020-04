Córeczka Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli skończyła właśnie 9 miesięcy. Emilka rośnie jak na drożdżach! W sieci pojawiła się nowa rodzinna sesja, a szczęśliwa mama zdradziła sporo szczegółów na temat dziewczynki! Ten wpis rozczula!

Córka Agnieszki Kaczorowskiej skoczyła 9 miesięcy. Do kogo jest podobna?

Agnieszka Kaczorowska pokazała w sieci piękny rodzinny portret. Pozuje na nim w towarzystwie męża oraz córeczki. Emilka skończyła właśnie 9 miesięcy i z tej okazji jej mama zdradziła kilka szczegółów dotyczących jej życia.

Okazuje się, że dziewczynka opanowała już sporo umiejętności, ale ten czas leci!

Mam już 9 miesięcy!💪🏻 Siedzę, pełzam i staram się raczkować... ale i tak najfajniejsze jest wstawanie! 😄 Mam 2 zęby! Jem już od 3 miesięcy... i jedzenie jest taaaakie suuuuper! Dziś jadłam pierwszy raz arbuza.🍉 Mniam.😋 Lubię spacerki, ale wtedy zazwyczaj zasypiam, dlatego choć kocham moją brykę, to chyba wolę być na tarasie, bo wtedy się bawimy.🥰 Nie mogę się doczekać aż będzie gotowy ogródek i będę mogła leżeć, siedzieć i biegać po trawie! 💚 I wiecie co? Mam też super domek i najlepszych ziomków na świecie - to moi rodzice. 👨‍👩‍👧 Kocham ich najmocniej, a oni nie widzą świata poza mną. Prawie ciągle się uśmiecham, bo życie jest naprawdę fajne! 🥳

Pod zdjęciem pojawiło się sporo miłych komentarzy:

- Super z Was rodzinka😄😊dużo zdrowia i szczescia dla Emilki👼👶

- Cudnie Was takich oglądać ,dużo zdrowia dla całej boskiej rodzinki❤️💋

- Ooo uroczo 💗 jak ten czas leci - już 9 miesięcy 😊😍 Kolejnych pięknych miesięcy w szczęściu i zdrowiu dla Emilki i super rodziców 🥰🥰

Miło się patrzy na ich szczęście!

Córeczka Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Peli ma już 9 miesięcy! Dumna mama pochwaliła się w sieci pierwszymi sukcesami córeczki.

Emilka rośnie jak na drożdżach. Ciekawe do kogo będzie bardziej podobna, do mamy czy do taty... :)