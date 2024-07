Conrado Yanez z Filipin podbija Polskę. Po pierwszym na żywo odcinku programu " Must Be The Music. Tylko Muzyka" został ulubieńcem publiczności.

Jego niesamowity głos w piosence "Wonderfull life" brzmi niemalże jak oryginał Louisa Armstronga.

