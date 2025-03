Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Bajm, od pewnego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jej aktywność zawodową. Z tego powodu artystka zawiesiła swoją działalność muzyczną, wycofując się ze sceny na pewien czas. Jednak po przerwie, Beata Kozidrak powoli wraca do pracy. Artystka przeszła rehabilitację i przygotowuje się do powrotu na scenę. Właśnie przekazano nowe informacje ws. jej występu na Fryderykach 2025!

Podczas gali Fryderyki 2025 Beata Kozidrak ma otrzymać Złotego Fryderyka – nagrodę specjalną przyznawaną za całokształt twórczości. To wyjątkowe wyróżnienie, które potwierdza ogromny wpływ artystki na polską muzykę. Choć Beata Kozidrak była wcześniej niepewna, czy weźmie udział w wydarzeniu, organizatorzy podali, że nie została jeszcze potwierdzona jej obecność.

Jak ujawnili organizatorzy, nie jest jeszcze pewne, czy Beata Kozidrak wystąpi na gali Fryderyków 2025. Choć artystka ma otrzymać Złotego Fryderyka, organizatorzy czekają na oficjalną decyzję Beaty Kozidrak, która zadecyduje o swoim występie:

Zobacz także: "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem" – kultowy hit Bajmu z 1983 roku

Beata Kozidrak pod koniec listopada 2024 roku poinformowała o problemach zdrowotnych, które zmusiły ją do odwołania zaplanowanych koncertów. Artystka przekazała, że jest pod opieką lekarzy, którzy robią wszystko, aby jak najszybciej wróciła do zdrowia i koncertowania. Początkowo spekulowano, że Kozidrak powróci do koncertowania już w marcu. Tak się jednak nie stało, a sama Beata przerwała milczenie i opowiedziała o swoim stanie zdrowia:

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda

- przekazała jakiś czas temu wokalistka Bajmu.