Co z filmem „Listy do M. 4”? Poznamy dalsze losy bohaterów! 

„Listy do M.” To jeden z ulubionych świątecznych filmów polskich widzów. Kiedy w 2011 roku do kin trafiła pierwsza część filmu z plejadą gwiazd, była skazana na sukces. W kolejnych latach doczekaliśmy się dwóch kontynuacji komedii romantycznej, bez której ciężko wyobrazić sobie zimowe wieczory.

A co z czwartą częścią? Tym razem produkcja nie miała dla fanów dobrych wiadomości i z powodu epidemii koronawirusa odwołano kinową premierę „Listów do M. 4”, która była zaplanowana na 4 listopada. Jednak jak się okazuje, nie wszystko stracone i już niebawem poznamy dalsze losy bohaterów!

Kilka tygodni temu pojawiło się światełko w tunelu i informacje o tym, że czwarta część „Listów do M.” zamiast w kinie, miałyby się pojawić na platformie Player.pl. Podobnie było np. w przypadku hitowej „Sali Samobójców: Hejter” Jana Komasy. Niestety, i tutaj musieliśmy obejść się smakiem, bo dystrybutor filmu ostatecznie nie zdecydował się na taki krok. Co więc przygotowali twórcy klasyka? Fani będą zachwyceni.

„Listy do M. 4”: niespodzianka dla fanów filmu!

Jak się okazuje bohaterzy „Listów do M.” nie dają nam o sobie zapomnieć. Choć nie będziemy mogli zobaczyć ich w najnowszej części filmu, nadal możemy poznać ich dalsze losy. Jak? Storytel, TVN Grupa Discovery oraz dystrybutor filmu Kino Świat połączyli siły i stworzyli słuchowisko "Między listami", które jest łącznikiem trzeciej i czwartej części „Listów do M.".

Zależy nam bardzo, żeby państwo nie zapomnieli ani o Karinie, ani o Szczepanie, ani o innych bohaterach "Listów do M.". Dlatego "Między listami" można posłuchać w domu w aplikacji Storytel i przenieść się z nami do gabinetu terapeutycznego - powiedział Piotr Adamczyk w „Dzień dobry TVN”

„Między listami” w Storytel możemy słuchać już teraz, bo słuchowisko swoją premierę miało 17 listopada. Dzięki temu poznamy zabawne, ale też wzruszające historie Kariny i Szczepana. Dowiemy się o początkach ich miłości, pierwszym spotkaniu, rozstania i powrotach, a także o pikantnych szczegółach ich związku.

My przychodzimy jako nasi bohaterowie, czyli Szczepan i Karina, do psychologa. Mamy terapię małżeńską. Podczas tej terapii, jako aktorzy, dowiadujmy się bardzo wiele o naszych postaciach. Tam jest cały przedtakt naszego wątku. Historia o tym jak się poznali, dlaczego się poznali - dodała w programie Agnieszka Dygant.

Co więcej, w „Między listami” usłyszymy głos nie tylko Agnieszki Dygant i Piotra Adamczyka, ale również Piotra Zelta, Roberta Gonery, Zofii Zborowskiej, Jakuba Wieczorka czy Jarosława Boberka.

Dzięki słuchowisku dowiemy się więcej o Karinie i Szczepanie. Widzowie pokochali ich losy.

"Listy do M." stały się prawdziwym klasykiem świątecznego kina.