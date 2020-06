Co wydarzy się w kontynuacji "BrzydUli"? Julia Kamińska i Filip Bobek zdradzili bardzo ważny wątek

Fani kultowego serialu "BrzydUla" z niecierpliwością czekają na kontynuację tej produkcji! Zdjęcia ruszyły pełną parą, a już we wrześniu zobaczymy pierwsze odcinki! Czego zatem możemy się spodziewać? Czy Ula i Marek będą razem?

Rąbka tajemnicy w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" uchylili Julia Kamińska i Filip Bobek, odtwórcy głównych ról. Zobaczcie!

Zobacz także: Julia Kamińska chce zostać mamą? Gwiazda "BrzydUli" zdradziła swoje prywatne plany!

Co nas czeka w kontynuacji "BrzydUli"?

To już naprawdę niedługo! Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery kontynuacji serialu "BrzydUla", który już od września ponownie zagości na antenie TVN. Fani jednak już teraz chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, co czeka nas po dekadzie od zakończenia pierwszej części produkcji.

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN", Julia Kamińska i Filip Bobek zdradzili kilka szczegółów!

Chyba takim najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem i pewnie będą mieli dziecko – córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy państwo - powiedział dla "Dzień Dobry TVN", Filip Bobek.

Jak zapewne pamiętają wszyscy wielbiciele tej produkcji, pod koniec pierwszej części serialu, Ula Cieplak przeszła ogromną metamorfozę! Z brzydkiego kaczątka stała się pewną siebie, piękna kobietą, o względy której zabiegało grono mężczyzn. Czy postać odgrywana przez Julię Kamińską w dalszym ciągu będzie silną i atrakcyjną bizneswoman?

Moja bohaterka ponownie – tak jak w pierwszej części – będzie odbiegała od aktualnych kanonów piękna, często nieosiągalnych. W związku z czym przez niektórych ludzi, takich powierzchownych, będzie postrzegana jako nieatrakcyjna - wyjawiła Julia Kamińska.

Podobno prace nad koncepcją nowego wyglądu "BrzydUli" trwały dość długo. W końcu jednak stanęło na tym, że Ula będzie zmagała się z... nadwagą. Wiadomo również, że do obsady dołączą nowi aktorzy.

Jest trochę więcej wątków, jest sporo nowych postaci fantastycznych - powiedział Filip Bobek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Druga część "BrzydUli" ma mieć 180 odcinków. Oczywiście oprócz nowych twarzy nie zabraknie kultowych postaci, które mieliśmy okazję oglądać w pierwszej części serialu. Czekamy zatem z niecierpliwością na nowe teksty Violetty Kubasińskiej (w tej roli Małgorzata Socha) oraz na nowe przygody Uli i Marka!

East News

W kontynuacji "BrzydUli", Ula Cieplak będzie zmagała się z... nadwagą!

Filip Bobek i Julia Kamińska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zasiali w widzach ziarnko niepewności - nie wiadomo, czy Ula i Marek będą ze sobą!

East News

Wy też nie możecie się doczekać tekstów Violetty? Wygląda na to, że w kontynuacji serialu postać grana przez Małgorzatę Sochę będzie jeszcze bardziej szalona!