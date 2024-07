Moda na splasha, czyli wyzwanie stawiane znajomym polegające na oblaniu się wodą, trwa w najlepsze. Jeśli ktoś mu nie podoła, musi postawić kolację nominowanemu. Wśród gwiazd mało kto decyduje się na tę drugą opcję. Dlatego też od kilku dni możemy zobaczyć na Instagramach popularnych osób to, w jaki sposób podejmują się wyzwania. Przypomnijmy: Siwiec też oblała się wodą. Do splasha nominowała topową gwiazdę

Wśród nich znalazła się również Aneta Zając. Gwiazd "Pierwszej miłości" nie chciała gotować ani obiadu, ani kolacji swoim kolegom. Dlatego też pozwoliła oblać się wiadrem zimnej wody. Zrobiła to aż... 3 razy! Aktorka udowodniła, że ma wielkie poczucie humoru i dystans do swojej osoby. Wśród osób, które wyznaczyła do zadania, jest m.in. Ależbeta Lenska, żona Rafała Cieszyńskiego.

Widzieliście już mokrą Anetę?

Post użytkownika Aneta Zając Official.

