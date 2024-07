Na ten wieczór Iza Miko postawiła na głęboki dekolt. Efekt? Nie bardzo wiemy co się stało z jedną piersią. Obawiamy się, że ktoś źle dopasował sukienkę. Jedna pierś wydaje się mniejsza od drugiej, przez co zamiast podziwiać wdzięki, zastanawiamy się co jest grane...

Reklama