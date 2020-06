Co się stało Karolinie Szostak?! Fani jej nie poznają

Karolina Szostak zamieściła na swoim profilu instagramowym zdjęcie, na którym... jest kompletnie nie do poznania! Fani wręcz dopytują, czy to aby na pewno ona. I tym razem nie chodzi o zmiany w sylwetce, do których piękna dziennikarka już nas przyzwyczaiła! Zobaczcie sami! Rozpoznalibyście ją na tym zdjęciu?

Karolina Szostak jest nie do poznania! Fani dopytują, czy to na pewno ona

Jak wiadomo Karolina Szostak przeszła ogromną metamorfozę. Od dłuższego już czasu zachwyca widzów swoich programów oraz fanów na mediach społecznościowych swoją piękną figurą. Po zrzuceniu ponad 30 kg dziennikarka wygląda naprawdę obłędnie pięknie.

Wraz z utratą kilogramów zmieniły się oczywiście rysy twarzy gwiazdy, przez co czasami naprawdę aż trudno ją rozpoznać. Na najnowszym zdjęciu, które Karolina Szostak dodała na swój Instagram rzeczywiście trzeba dobrze się przyjrzeć, by z całą pewnością stwierdzić, że jest na nim właśnie dziennikarka.

Fani w komentarzach pod postem dopytują, czy na fotografii na pewno jest Karolina Szostak!

- To Ty na zdjęciu? - Kto to jest? - Nie poznałam - Nie do poznania. Retusz masakra - piszą fani.

Dziennikarka dodała zdjęcie z Mazur, gdzie najwyraźniej aktualnie wypoczywa. Ma na sobie duże okulary przeciwsłoneczne i być może właśnie dlatego ciężko ją rozpoznać na tym zdjęciu. Zobaczcie zatem sami i oceńcie, czy gdyby nie było podpisu pod fotografią, rozpoznalibyście na niej Karolinę Szostak?

Karolina Szostak przeszła ogromną metamorfozę - nie tylko bardzo schudła, ale także zmieniła swój styl. Sami porównajcie zdjęcie przed i po metamorfozie:

East News

Dziennikarka świetnie teraz czuje się we własnym ciele i widać, że w dalszym ciągu bardzo dba o dietę i aktywność fizyczną!