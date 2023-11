Wciąż trwają poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka, który miał wypadek na mazurskim jeziorze, niedaleko swojej posiadłości. Poszukiwania trwają od niedzieli, a teraz na jaw wychodzą nowe informacje. "Fakt" dowiedział się, co producent filmowy i mąż Agnieszki Woźniak-Starak robił przed wypadkiem, a także poinformował o fatalnym stanie jego ochroniarza. Przeczytajcie poniżej nowe wiadomości w sprawie Piotra Woźniaka-Staraka.

Co Piotr Woźniak-Starak robił przed wypadkiem?

"Fakt" informuje, że sobotni wieczór, 17 sierpnia, przed wypadkiem Piotr Woźniak-Starak spędził wraz z rodziną. Pojawił się bowiem na kolacji w gospodzie pod Czarnym Łabędziem. Wypłynął tam łodzią, a towarzyszyła mu 27-latka, z którą miał wypadek, a także żona Agnieszka Woźniak-Starak, piesek i teściowie. W drugiej motorówce przypłynęła ochrona producenta filmowego. Około godziny 23. wszyscy mieli wrócić do domu i wtedy Piotr Woźniak-Starak polecił ochronie, by płynęli do portu.

Ochroniarze cały czas sprawdzali jednak, czy z Piotrem Woźniakiem-Starakiem jest wszystko w porządku, namierzają jego telefon. Dopiero później okazało się, że sprzęt został w łodzi i poprawnie odbierał sygnał, nie budząc niepokoju ochroniarzy. Gdy mężczyźni dowiedzieli się o wypadku, natychmiast wszczęli poszukiwania. "Fakt" dowiedział się, że jeden z nich przeżył ogromny szok - z Piotrem Woźniakiem-Starakiem pracował już od kilku lat.

Wyrzuca sobie, że gdyby został, może udałoby się uniknąć tragedii. Odebrano mu broń, żeby nie targnął się na życie. Próbował także wyskoczyć z okna - powiedział informator "Faktu".

Na razie wciąż nie odnaleziono Piotra Woźniaka-Staraka. Rodzina producenta filmowego bardzo źle znosi tę sytuację.

- Rodzina jest załamana, rodzice w szoku. Agnieszka też w bardzo złej kondycji. Wszyscy modlimy się, aby ta sytuacja skończyła się dobrze, ale nadzieja jest coraz mniejsza - powiedział informator "Faktu".

Wciąż trwają poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka

East News

Agnieszka Woźniak-Starak nie udziela żadnych komentarzy

EastNews