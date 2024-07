Magda Mielcarz pokazała, jak spędza czas, gdy utknie w korku w Beverly Hills. Modelka zamieściła na swoim profilu na Instagramie selfie z samochodu, wraz z postem, w którym napisała:

Dzień dobry! Gdy utkniesz w samochodzie, możesz wykorzystać ten czas, by zadzwonić do osób, które kochasz lub za którymi tęsknisz. Uważaj, mogę do ciebie zadzwonić!