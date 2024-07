Jeden z najbogatszych ludzi świata też ma czasem powody do złości. Choć tym razem naprawdę nie wiemy co wkurzyło tak Donalda Trumpa, bowiem tuż przed wejściem na jedną z ważniejszych imprez w Nowym Jorku nie miał ochoty na pozowanie fotografom. Co ciekawe po wejściu na salę gdzie odbywała się impreza, Donald emanował spokojem a na jego twarzy zagościł uśmiech...

Reklama

orzeszek