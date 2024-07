Cleo zamierza wystąpić na festiwalu w Opolu? Piosenkarka skomentowała zamieszanie, jakie powstało wokół słynnej muzycznej imprezy. Gwiazda zdradziła, czy gdyby pojawiło się zaproszenie ze strony Telewizji Publicznej, to zdecydowałaby się zaśpiewać podczas festiwalu. Cleo w rozmowie z Faktem przyznała, że w czerwcu, kiedy miał się odbyć festiwal w Opolu ze względu na swoje koncerty nie miała czasu na pojawienie się w amfiteatrze. Czy teraz, kiedy impreza zaplanowana jest na wrzesień zgodzi się wystąpić?

Po tym, jak władze Opola i Telewizji Publicznej podpisały porozumienie wszyscy zastanawiają się, kto zdecyduje się wystąpić na festiwalu we wrześniu. "Fakt" zapytał Cleo wprost, czy gdyby Jacek Kurski zaproponował jej udział w imprezie, to czy przyjęłaby zaproszenie?

Nie jestem tam dla pana Kurskiego, tylko dla moich słuchaczy. Oczywiście rozumiem wszystkie kwestie i sprzeciwy, które się pojawiły, ale ja cały czas myślę sobie, że jestem dla muzyki. Więc jeśli gdziekolwiek się pojawię, to nie dla konkretnej osoby, tylko dla słuchaczy- przyznała Cleo. Przykre jest to, że w miejscu, gdzie celebruje się muzykę, dzieją się takie rzeczy. Przykre, że powstają takie konflikty. Natomiast ja trzymam mocno kciuki za to, żeby się to wszystko wyprostowało.