To już tradycja, że każdego roku Coca-Cola zaprasza innego polskiego wykonawcę do wykonania przeboju "Coraz bliżej Święta". Kiedyś śpiewała go Kasia Kowalska, dwa lata temu Margaret, a w 2017 r. – ona: piękna Słowianka Cleo.

W ciągu tygodnia od premiery w Youtube na kanale Coca-Cola Polska świąteczną piosenkę Cleo obejrzało ponad pół miliona osób!

– Cieszę się bardzo, że w tym roku Coca-Cola zaprosiła mnie do muzycznej współpracy. Doskonale znałam świąteczny hit marki, zanim jeszcze rozpoczęłam pracę nad wersją autorską. Ten przebój jest po prostu integralną częścią oczekiwania na Święta – mówi wokalistka.

Cleo dodaje też: – Starałam się wnieść dużo elementów typowych dla mojego stylu śpiewania. Cieszę się, że również w warstwie wizualno-narracyjnej oddajemy w ręce fanów niebanalną historię: kawałek mojego przedświątecznego życia.

W teledysku do przeboju marki Coca-Cola, Cleo przypomina Helenę, piękną ukochaną Skrzetuskiego z "Ogniem i mieczem" Andrzeja Wajdy.

"Coraz bliżej Święta" to polska wersja piosenki "Wonderful Dream" amerykańskiej wokalistki Melanie Thornton. W teledysku do swojej wersji Cleo zamieściła specjalnie dla swoich fanów autentyczne sceny ze swojego życia: rodzinne, wielopokoleniowe przygotowania do Świąt.

Poza Cleo w teledysku wystąpili znani youtuberzy: Aleksandra Żuraw, reZigiusz czy Blowek. Nie mniejszą bohaterką klipu jest butelka z napojem Coca-Cola z etykietką, na której jest hasztag #dziękuję. Ten motyw podkreśla przesłanie całego utworu, żeby w bożonarodzeniowym okresie nie zapomnieć o wdzięczności wobec najbliższych.

