Niedawno Cleo miała okazję spotkać się z Robertem Lewandowskim. O takim spotkaniu marzy każdy fan piłkarza! My zapytaliśmy Cleo o przebieg spotkania i gwiazda zdradziła nam, że zaprezentowała Lewemu swój ukryty talent, którym on się zachwycił! „Było wielkie WOW” - powiedziała nam piosenkarka. Co zrobiła i czym zaimponowała Robertowi Lewandowskiemu? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo! Wy też będziecie pod wrażeniem! ;)

Cleo opowiedziała nam o spotkaniu z Robertem Lewandowskim!

Lewy zachwycił się Cleo!

