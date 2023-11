Reklama

Hit roku 2018 według czytelników magazynu "Party" oraz "Party.pl" nagrała Cleo! To jej "Łowcy Gwiazd" zostawili w tyle m.in. piosenki Dawida Kwiatkowskiego czy Taconafide! Podczas sesji ze zwycięzcami naszych październikowych plebiscytów zapytaliśmy gwiazdę, czy istnieje przepis na sukces. Co więcej - piosenkarka zdradziła nam, że być może w najbliższym czasie wróci do słowiańskich korzeni... Co to oznacza? Posłuchajcie!

