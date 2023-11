Cleo i Donatan przyjaźnią się od lat. To właśnie dzięki współpracy z Donatanem o Cleo usłyszała cała Polska, a ona sama została gwiazdą. I mimo że Cleo usamodzielniła się i już nie współpracuje z producentem, to cały czas łączy ich bliska relacja - bo tylko komuś naprawdę bliskiemu można podarować TAKI prezent! Wokalistka zdradziła nam, co Donatan dostał od niej z okazji 33. urodzin! Ten prezent was zaskoczy! Zobaczcie nasz wywiad z Cleo podczas imprezy inaugurującej blog Krzysztofa Gojdzia Postroniepiekna.pl.

Cleo i Donatan przyjaźnią się od lat!

Donatan musiał być w szoku, gdy zobaczył prezent od Cleo ;)