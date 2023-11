Już niebawem Paulina i Jakub Rzeźniczakowie powitają swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama skrupulatnie relacjonuje czas ciąży, a ostatnio nawet pokazała, że wybrała się na niezbyt zdrowe jedzenie. Jak zareagowali na to internauci?

Ostatnio w życiu Rzeźniczaków dzieje się naprawdę sporo, nie tylko za sprawą ciąży. Niedawno dowiedzieliśmy się bowiem, że Jakub Rzeźniczak stracił prawa rodzicielskie do córki z poprzedniego związku. Z pewnością decyzja sądu była dla niego tym trudniejsza, że przecież właśnie oczekuje narodzin dziewczynki. Mimo to próbuje skupiać się na żonie i dbać o nią najlepiej, jak potrafi.

Sama Paulina Rzeźniczak chętnie pokazuje, jak rozpieszczają się nawzajem, a przede wszystkim, jak wspólnie spędzają czas. Dzięki temu możemy przekonać się, że ukochana Jakuba Rzeźniczaka stara się być aktywna w ciąży i wybiera raczej zdrową żywność. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i wybrała się do popularnej restauracji typu fast food na nieziemsko tłustą i kaloryczną kanapkę oraz frytki.

Dziś mega słabo się czułam, ale nie mogłam sobie odmówić takiego święta, uwielbiam kanapkę drwala i co roku czekam na nią. Pochwalę się, że z tej okazji zjadłam aż 2! Nie wiem, jak to zrobiłam, ale w sumie przecież jest Nas dwie. Zdrowo nie było, ale od czasu do czasu nikomu nie zaszkodzi

- wyjaśniła.