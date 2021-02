Ciężarna Agnieszka Włodarczyk zaatakowana przez internautkę! "Głupota i brak empatii"

Przez ostatnie kilka miesięcy Agnieszka Włodarczyk wzbudzała w swoich fanach jeszcze większe zainteresowanie. Najpierw gwiazda wyjechała na bajeczną wyspę Lombork w Indonezji, później spekulowano, że wzięła na niej ślub, aż w końcu postanowiła podzielić się wesołą nowiną i ogłosiła, że jest w ciąży! Niestety, od tego przyszła mama musiała mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, a niektórzy postanowili zwrócić nawet uwagę, na różnicę wieku pomiędzy nią, a jej partnerem. Teraz Agnieszka Włodarczyk ponownie została zaatakowana w internecie, a wszystko przez jedno zdjęcie. Czym tak oburzyła internautów?

Agnieszka Włodarczyk odpowiada hejterom

Czym Agnieszka Włodarczyk tym razem tak rozzłościła internautów? Okazuje się, że aktorka ponownie wyjechała z Polski i postanowiła skryć się przed zimnem w o wiele cieplejszym miejscu i właśnie wypoczywa pod pięknymi palmami. Aktorka opublikowała wakacyjne zdjęcie, które bardzo poruszyło jej fanów, ale też stało się pretekstem do negatywnych opinii. Jedna z internautek postanowiła skomentować zachowanie gwiazdy w bardzo mocny sposób:

Trochę głupota i brak empatii podróżować teraz

Jak się okazuje podróżowanie w ciąży, ale też w trakcie pandemii, nie wszystkim się spodobało, a pod najnowszym wpisem aktorki pojawiły się również inne negatywne słowa. Tego Agnieszka Włodarczyk nie mogła zostawić bez komentarza.

Wybacz, ale krytykanctwo zostaw dla swoich najbliższych😉 Ja żyję po swojemu i nikomu nic do tego. Miłego dnia - odpowiedziała.

Co więcej aktorka postanowiła odnieść się do zarzutów internautów i opublikowała na swoim InstaStory nagranie, skierowane do tych, którzy tak bardzo "martwią" się o jej stan:

Nieustająco czuję się świetnie. Mogę tańczyć, bawić się, jem to, na co mam ochotę. Nie mam żadnych problemów - ogłosiła - Część tej mojej wypowiedzi była skierowana również do tych sztucznie martwiących się na wyrost, tym że podczas COVID-u podróżuje w ciąży. Otóż, czy byłabym w ciąży, czy bym nie była w ciąży i tak bym podróżowało, ponieważ kocham podróże - są dla mnie ogromną przyjemnością i nigdy z nich nie zrezygnuje, dopóki nie zamkną mnie w domu na siłę - dodała.

Agnieszka Włodarczyk szybko zamknęła usta hejterom, a pod postem pojawiła się lawina wspierających komentarzy. Jak przyznała sama aktorka, na mrozie długo nie wytrzymała. Słusznie?

Agnieszka Włodarczyk choć niedawno wróciła z bajecznych wakacji, znów postanowiła wyjechać. Jak się okazuje, nie wszystkim się to spodobało.