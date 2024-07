Ciepły płaszcz to rzecz, której nie może zabraknąć w waszej szafie w jesienne dni. Doda elegancji każdej stylizacji i będzie praktycznym wyborem, idealnym na co dzień. Warto nawet wydać trochę więcej i kupić taki model, który posłuży nam na dłużej, nawet na kilka sezonów. W sklepach znajdziesz mnóstwo modnych propozycji o ciekawych krojach, ale obecnie największym hitem są wełniane propozycje z żołnierskimi guzikami.





Kolorystyka płaszczy na ten sezon jest typowo jesienna. Nie zabraknie więc brązów, czerni, beży, burgundu i rudości. Na cieplejsze dni warto zaopatrzyć się w klasyczny trencz dostępny w takich sklepach jak Topshop czy Mango. Jeśli jeszcze zastanawiasz się, który model najlepiej pasowałby do Ciebie - zajrzyj do naszej galerii.





Oto nasze propozycje ciepłych płaszczy na jesień 2012:

