Już za kilka tygodni premiera filmu "Nowe oblicze Greya". To już ostatnia część ekranizacji książek E.L. James, które rozeszły się na całym świecie w milionowym nakładzie. Słynny erotyk stał się hitem na całym świecie, dlatego i filmy na podstawie książki przyciągnęły do kin milionową widownię. Już w Walentynki 2018 obejrzycie ostatnią część filmu, w którym zagrają Dakota Johnson i Jamie Dornan. W ostatniej części w życiu bohaterów zajdą wielkie zmiany - Ana i Christian wezmą ślub, pojadą w podróż poślubną, a Ana dowie się, że jest w ciąży! Planujesz wybrać się do kina? Zanim obejrzysz ostatnią część, sprawdź naszą galerię, w której znajdziesz ciekawostki na temat filmów o Greyu i odtwórców głównych ról.

