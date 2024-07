Nie minął jeszcze tydzień, odkąd wszyscy dowiedzieli się o ciąży Zofii Ślotały, a celebrytka już ma kilka pomysłów, ja zarobić na byciu mamą. Najpierw otworzyła bloga o macierzyństwie, a później pochwaliła się planami projektowania ubrania dla ciężarnych kobiet. Przypomnijmy: Ślotała chce zarobić na ciąży jak najwięcej. Wymyśliła już kolejny nowy projekt. Blog to nie wszystko

Zofia jest już w czwartym miesiącu ciąży, ale trudno dopatrzeć się ciążowych krągłości. Gwiazda wrzuciła na Instagram ostatnio dwa zdjęcia, na których umiejętnie maskuje brzuszek. Przy okazji pochwaliła się kolejnym sukcesem - została ambasadorką samochodzików Mini Inchcape dla dzieci. To kolejne okazja, aby zarobić dodatkowe pieniądze:

Everyone wants Maxi... I go for MINI!!???? Today I officially became the Ambassador for Mini Inchcape / Stało się, dzisiaj zostałam Abasadorka @inchcapemini ❤️❤️❤️ It's going to be fun! ???? #mini #ambasador #fun #crazy #driver - napisała pod zdjęciem