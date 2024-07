Informacja o ciąży Joanny Liszowskiej była obok spalonej willi Anny Maruszeczko (zobacz) największą niespodzianką minionego weekendu. Gwiazda od lat powtarzała w wywiadach, że marzy się jej gromadka dzieci, ale nikt nie spodziewał się, że w najbardziej szczytowym momencie swojej kariery, aktorka zdecyduje się nad drugie dziecko.

Obecnie Liszowska to jedna z najgorętszych i głównych gwiazd Polsatu. Jest jurorką w show "Got to dance", a także wciela się w czołową rolę w serialu "Przyjaciółki". Intensywną obecność na antenie za chwilę będzie musiała zminimalizować, ze względu na błogosławiony stan. To budzi tylko jedno pytanie - co dalej z jej karierą?

Magazyn "Party" dowiedział się, że producenci "Przyjaciółek" nie planują emisji zimowej serii serialu. Jak wiadomo, oprócz Liszowskiej, w ciąży są także Małgorzata Socha i Anita Sokołowska. To łącznie trzy na cztery główne bohaterki.

- W maju miały ruszyć zdjęcia do 3. sezonu, ale zostaną przełożone na grudzień - wyjaśnia "Party" informator z Polsatu.

Ostatecznie wszelkie wątpliwości dotyczące powrotu Joanny do pracy rozwiewa osoba ze stacji:

- Jest ulubienicą Niny Terentiew, ma tu silną pozycję. Wszyscy będziemy czekać na jej powrót.

Będziecie?

