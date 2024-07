Christina Aguilera swoje lata największej popularności ma za sobą. Jednak udział w amerykańskiej edycji "The Voice" sprawił, że wokalistka ponownie jest wzbudza sporo emocji. Jeszcze kilka miesięcy temu amerykańskie media rozpisywały się na temat nadwagi gwiazdy. Na szczęście piosenkarka dzięki ćwiczeniom i nowej diecie ponownie zachwyca seksownym ciałem.

W sieci pojawił się właśnie najnowszy teledysk Christiny do singla "Let There Be Love" z płyty "Lotus". W klipie możemy podziwiać nie tylko nową, szczuplejszą wokalistkę, ale również sceny, w których występuje jej synek Max oraz partner Matt Ruter. Najnowsze dzieło Aguilery jest podziękowaniem dla fanów za to, że są z nią przez cały czas.

