Prawdziwe imię i nazwisko: Christina María Aguilera

Reklama

Data urodzenia: ur. 18 grudnia 1980 r.

Znak zodiaku: Strzelec

Zawód: piosenkarka

Christina Aguilera talent muzyczny odziedziczyła po swojej mamie, fenomenalnej skrzypaczce. Od 6 roku życia występowała już publicznie - wygrała szkolny pokaz talentów i śpiewała hymn narodowy przed meczami drużyn sportowych w Pittsburgu. Przez dwa sezony Aguilera występowała, wraz z Britney Spears i Justinem Timberlakem, w "Zaczarowanym Świecie Disneya".

W 1998 roku Christina podpisała kontrakt z wytwórnią RCA Records na nagranie piosenki do animowanego filmu "Mulan". Utwór "Reflection" był nominowany w kategorii najlepszej piosenki filmowej do Złotego Globu.

Debiutancki album Christiny Aguilery ukazał się w 1999 roku, a singiel "Genie in a Bottle" promujący płytę znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboardu.

Zobacz także

Najbardziej znane utory Aguilery to m.in. "Genie in a Bottle", "Lady Marmalade", "Dirrty", "Candyman", "Beautiful", "Ain't No Other Man"

Christina Aguilera otrzymała wiele prestiżowych nagród, m.in. 5 statuetek Grammy (w tym za najlepzy debiut 1999 roku).

Reklama

W 2005 r. Aguilera poślubiła Jordana Bratmana. 12 stycznia 2008 roku Christina urodziła syna Maxa Lirona Bratmana.