Chorzy na COVID-19 będą leczeni także w prywatnych klinikach! Ministerstwo Zdrowia ostrzega: "Możemy mieć 15-20 tys. zachorowań dziennie"!

Szef Ministerstwa Zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował o zmianach, które chce wprowadzić w związku z pandemią koronawirusa. Adam Niedzielski przyznał, że w związku z coraz wiekszą liczbą zachorowań i informacjami o braku miejsc w szpitalach MZ rozmawiało z przedstawicielami placówek prywatnych, które zgodziły się wesprzeć polską służbę zdrowia. Prywatne szpitale będą przyjmować chorych na COVID-19. To jeszcze nie koniec!

Ministerstwo Zdrowia chce wesprzeć finansowo lekarzy

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej nie ukrywał, że władze w Polsce przygotowują się na wszystkie możliwe scenariusze związane z pandemią koronawirusa. Adam Niedzielki przyznał, że w najgorszym przypadku w przyszłym tygodniu liczba zachorowań może wzrosnąć nawet do 15-20 tysięcy! W związku z tym MZ rozmawiało już z przedstawicielami prywatnych placówek medycznych. Adam Niedzielski poinformował, że do środy prywatne szpitale mają przygotować listę miejsc, w których będą mogli leczyć się pacjenci z COVID-19- ma być to ok.1000 dodatkowych łóżek.

Bardzo się cieszę, że odbiór ze strony pracodawców jest pozytywny. Jest deklaracja współpracy. Do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały tzw. łóżka covidowe- powiedział szef MZ.

Szef ministerstwa zdrowia poinformował również, że chce wprowadzić zmiany dotyczące kawarantanny. Adam Niedzielski przypomniał, że dziś na obowiązkowej kwarantannie przebywa blisko 300 tysięcy osób. Minister zdrowia chce zaproponować, żeby te osoby miały możliwość pracy w domach.

Chcielibyśmy, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo na razie takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały- mówił na konferencji minister zdrowia.

Minister zdrowia podczas konferencji prasowej podziękował również wszystkim medykom, którzy codziennie walczą z koronawirusem. Szef MZ chce złożyć projekt dodatkowego wsparcia finansowego dla lekarzy, pielęgniarek czy ratowników.

Będziemy do Sejmu składali projekt ustawy o tzw. dobrym samarytaninie, który ma zapewnić bezpieczeństwo i godne warunki dla personelu medycznego – powiedział Adam Niedzielski. Każdy personel zaangażowany w walkę dostanie dodatek w postaci 100 proc. podstawowego wynagrodzenia. Ponadto ci medycy, którzy zostaną skierowani na kwarantannę w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, będą otrzymywać stuprocentowe wynagrodzenie, a nie 80 proc. jak na zwolnieniu lekarskim.

Minister zdrowia zapowiedział, że będzie również specjalny tryb, któy pozwoli ściągnąć lekarzy z zagranicy.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa Adam Niedzielski po raz kolejny apelował, żeby wszyscy stosowali się do wprowadzonych obostrzeń.

(...)Apeluję do wszystkich o trzymanie się obostrzeń. Maseczka i dystans społeczny są niezbędne, by ten wzrost zakażeń koronawirusem zahamować. Mam nadzieję, że zasada "stop tolerancji" i działania policji w tym pomogą- mówił Adam Niedzielski.

Minister zdrowia poinformował, że w przyszłym tygodniu w Polsce może być nawet 15-20 tysięcy zakażeń.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze rozmawiały z przedstawicielami prywatnych placówek medycznych, które mają udostępnić blisko 1000 łóżek dla chorych na Covid-19.